15 jaar mediacourant: de roddelmethode ontleed

Een ronkend nieuwsbericht over Tom Egbers die zich ergert aan collega's die teenslippers dragen. Een chocoladeletterkop over Telegraaf-roddeltycoon Jan Uriot die klaagt dat Marga Bult haar telefoon niet opneemt. Of een uitgeschreven conversatie tussen Peter R. de Vries en Robert Jensen uit een televisieprogramma van de avond ervoor. De etalage van website Mediacourant.nl is even onweerstaanbaar als volkomen triviaal.



De site met medianieuwtjes en kijkcijferanalyses is in tv- en radiokringen zeer populair: Talpadirecteur Erland Galjaard, AD-recensent Angela de Jong en Albert Verlinde behoren tot de vaste afnemers van de berichtgeving waarin zij zelf veelvuldig figureren.