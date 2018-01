13 Oscar-nominaties voor The Shape of Water

In de categorie beste film strijdt The Shape of Water met Lady Bird, Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Phantom Thread, The Post en Three Billboards Outside Ebbing Missouri.



In de categorie beste acteur lijkt de grootste kanshebber Gary Oldman, voor zijn rol als Churchill in Darkest Hour. Verder zijn twee jonge spelers genomineerd: acteur Timothée Chalamet maakt kans voor zijn rol in het homoliefdesdrama Call Me By Your Name en acteur Daniel Kaluuya is in de race met zijn rol in de satirische horrorfilm Get Out. Ook Daniel Day Lewis (Phantom Thread) en Denzel Washington maken een kans.



Bij de beste actrices lijkt Frances McDormand de beste kaarten te hebben met haar rol als moeder die genoegdoening zoekt voor de moord op haar dochter in Three Billboards. Andere genomineerden zijn Meryl Streep (The Post), Sally Hawkins (Shape of Water), Saoirse Ronan (Lady Bird) en Margot Robbie (I, Tonya).



Zangeres Mary J. Blige maakt kans op een beeldje voor beste vrouwelijke bijrol in het Netflix-drama Mudbound. Ze maakt bovendien kans op een Oscar in de categorie best originele nummer (Mighty River).



In de categorie beste mannelijke bijrol valt voor Christopher Plummer op. Hij speelde de rol van miljardair J.P. Getty opnieuw in in de thriller All the Money in the World nadat regisseur Ridley Scott zijn hoofdrolspeler Kevin Spacey opzij zetten vanwege de #MeToo-aanklachten.