11-jarige Yens ontwerpt pak voor zanger Douwe Bob

Yens (11) ontwierp Douwes pak met muzieknootjes erop

Douwe had hem gezien bij het televisieprogramma Taarten van Abel, waarin Yens een taart bakte voor zijn stiefvader. Tijdens het bakken vertelt Yens aan Abel, Siemon de Jong, dat hij modeontwerper wil worden.



Yens zijn verhaal en karakter raakte Douwe zo dat hij de 11-jarige opspoorde om hem voor een ontwerp te vragen.



Het resultaat is een donker pak met verschillende soorten muzieknootjes erop. Op de rug staat een grote zilveren 'D' en de bovenkant is bezaaid met rode franjes. Op de rechterkontzak staat een label met Yens' naam erop.



De kleine ontwerper speelt ook een rol in de videoclip van Shine: "I want to see you shine!"



Douwe benadrukte hoe goed hij het ontwerp vond in de presentatie van de single. Yens was ook enthousiast: "Ik vind het zelf ook wel goed gelukt."