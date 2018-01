100 jaar Damrak door de winkelruit van de Bijenkorf

Alsof je naar een timelapse zit te kijken van meer dan honderd jaar. Dat is wat het animatietrio Job, Joris en Marieke hebben proberen te bereiken met hun korte film Passing By.



De 1 minuut durende animatie van het (Oscargenomineerde) driemanschap beziet de afgelopen eeuw door het raam van de Bijenkorf. In korte sequenties vanaf 1914, het jaar waarin de het warenhuis haar deuren opende, worden alle decennia van de afgelopen eeuw aangestipt.



Het filmpje is gemaakt voor het project Room on the Roof, waarbij de Bijenkorf kunstenaars, schrijvers, musici en architecten een plekje geeft. Passing By is vanaf maandag een maand lang doorlopend in de etalage van de Bijenkort te zien.