'Weinstein aangeklaagd voor verkrachting'

De aanklachten hebben betrekking op twee klagers en ze zijn 'in de eerste graad'. Dat betekent de ernstigste varianten van verkrachting en van 'criminele seks'. Daar staat in New York 5 tot 25 jaar cel op.



Bij de 'criminele seks' gaat het om een vrouw, Lucia Evans, die zegt te zijn gedwongen orale seks met Weinstein (66) te hebben.



Weinstein meldt zich naar verwachting vrijdag op een politiebureau in Manhattan. Daar worden vingerafdrukken geregistreerd en foto's gemaakt.



Borgsom

Hij zou dan meteen worden voorgeleid aan rechter Kevin McGrath van het gerechtshof in Manhattan. Weinstein zou dan op een borgsom van een miljoen dollar en onder bepaalde andere voorwaarden worden vrijgelaten.



Tientallen zelf verklaarde slachtoffers hebben de medeoprichter van de Miramax-studio en The Weinstein Co beschuldigd van seksueel misbruik.



Dit was de aanzet voor de groei van de #MeToo-beweging. Honderden vrouwen traden in de publiciteit met beschuldigingen aan het adres van invloedrijke mannen.



