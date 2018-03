'Van wie is de stad?' van Het Parool genomineerd voor Tegel

In Amsterdam is een lucratieve handel in huizen ontstaan. Investeerders, ondernemers en rijke families beleggen hun geld in huizen en hebben inmiddels grote delen van de woningmarkt in handen. Dit heeft grote gevolgen voor de prijzen.



En: Dit zijn de grootste spelers op de Amsterdamse vastgoedmarkt



Het vastgoedimperium van prins Bernhard van Oranje bleek in tweede instantie nog veel groter dan zijn privébezit van 102 adressen. In totaal bezit hij 349 adressen in Amsterdam en is daarmee een van de grootste vastgoedbonzen. De verhuur gaat niet altijd even netjes. Zie: 'Zakenprins' Bernhard: een grote belegger van koninklijken bloede



Het vastgoedbezit van prins Bernhard is inzet van een maatschappelijke discussie, nu vastgoedbeleggers grote invloed hebben op de woningmarkt. Hebben handelaren in vastgoed de morele plicht goed voor de stad te zorgen? En ligt dat anders voor een prins?