'The Box wil af van R. Kelly'

'Achter de schermen zijn wij hard bezig onze mogelijkheden in deze te onderzoeken', schrijft de discotheek en concertzaal aan de Volkskrant. Dat boeker J. Noah Entertainment vrijdag een concert van R. Kelly in The Box aankondigde, noemt The Box naar verluid 'heel ongelukkig'. De concertzaal in Nieuw-West reageert dinsdagavond niet op vragen van Het Parool.



Robert Sylvester Kelly ligt al jaren onder vuur en wordt door tientallen vrouwen beshudligd van ernstige delicten zoals seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. De Amerikaanse staat Georgia is een strafrechtelijk onderzoek naar hem gestart na de BBC-documentaire Surviving R. Kelly, die vorige week te zien was.



The Box kende de documentaire naar eigen zeggen niet op het moment dat het akkoord ging met het door J. Noah Entertainment georganiseerde concert. Dat Kelly daarvoor ook al werd omgeven door 'geruchten die al meerdere decennia de ronde gingen' was evenmin bekend.