(Sommige) Rotterdammers wensen Ajax succes

Ajax speelt woensdagavond het eerste duel in de Champions League tegen AEK Athene, terwijl Feyenoord dit seizoen al is uitgespeeld in Europa.



AD-verslaggever Roel Maalderink ging de straat op in Rotterdam om te onderzoeken of Ajax nu steun krijgt van Feyenoord-supporters.



Want een Nederlandse club, welke club dan ook, daar juich je voor tijdens Europese wedstrijden. Toch? Dat valt mee, of tegen: het is maar hoe je het bekijkt.