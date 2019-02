socialslachtoffer moet online kwetsen stoppen

Jan-Willem overleed bij een ongeluk. 'Eigen schuld,' riep men direct online

Sesselaar is niet de enige die met kwetsende opmerkingen te maken kreeg. Op sociale media verschijnen regelmatig soortgelijke opmerkingen over slachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen, misdrijven en rampen.



'Wie fietst er dan ook op dat tijdstip alleen over een donkere weg,' schreef iemand bijvoorbeeld over een meisje dat aangerand is. En meerderen reageerden met 'eigen schuld' of 'dan ben je dom' onder het Facebook­bericht waarin werd bericht dat een 24-jarige leraar en student om het leven was gekomen na het gebruiken van drugs.



Denk na, dan reageren

Slachtofferhulp Nederland krijgt steeds vaker vragen van slachtoffers en nabestaanden over hoe om te gaan met zulke reacties op sociale media.

Volgens de stichting zijn de negatieve opmerkingen niet alleen uiterst pijnlijk voor getroffenen en nabestaanden, ze belemmeren ook het verwerkingsproces.



Met de bewustwordingscampagne #socialslachtoffer wil de stichting gebruikers van sociale media laten beseffen wat ze aanrichten, laat bestuursvoorzitter Rosa Jansen vandaag weten op de Europese Dag van het Slachtoffer. "Zodat mensen eerst nadenken en zich inleven in het slachtoffer voordat ze een reactie plaatsen."