'Serieuze plannen voor reclamevrije NPO'

Dat meldt De Telegraaf zaterdag. Er zouden 'serieuze plannen' klaarliggen.



De partijen zouden zaterdag voor topberaad bijeenkomen bij minister Arie Slob van Media. Volgens de krant is de hamvraag hoe de plannen moeten worden gefinancierd.



Er zouden allerlei mogelijkheden op tafel liggen, variërend van het schrappen van NPO 3 tot het uitbreiden van verdienmogelijkheden voor omroepen - via YouTube, bijvoorbeeld - en het verhogen van de rekeningen voor kabelbedrijven.



Bezuinigingen

De reclame-inkomsten van de NPO lopen terug. In november maakte het kabinet bekend die afname te compenseren: de publieke omroep kreeg 40 miljoen extra.



Voordat die financiële injectie er kwam, waarschuwde de publieke omroepen dat het moest bezuinigen op journalistieke programma's als Brandpunt+, Andere Tijden en Tegenlicht. Dat was tegen het zere been van sommige politieke partijen, die zich gechanteerd voelden omdat juist deze producties werden getroffen.



De plannen die naar verluidt op tafel liggen, zouden de NPO 'toekomstbestendig' moeten maken.



