'Persgroeptopman hekelt gratis nieuws van de NOS'

Dat schrijft Trouw vrijdag. Van Thillo was te gast bij een van de debatbijeenkomsten van de krant en haalde daar uit naar vooral de NOS. De private media worden volgens hem online oneerlijk beconcurreerd door de gesubsidieerde publieke omroep. Hij noemde de online steeds vaker geplaatste lange geschreven artikelen 'pure concurrentie'.



Volgens Van Thillo moeten de commerciële titels geld vragen voor hun online producties om kwaliteitsjournalistiek te kunnen brengen, terwijl de NOS niets hoeft te vragen voor online-nieuws.



Om de tafel

Van Thillo ging in debat met minister Arie Slob van media. Die herkende de kritiek: 'Vorig jaar al stonden er ineens vijf hoofdredacteuren van grote titels bij mij op de stoep. En de vraag mag gesteld: is dit fair?' Volgens hem is het echter volgens de regels. Wel hebben de private- en publieke mediabedrijven met elkaar om de tafel gezeten. Een tweede gesprek is op handen.



Van Thillo ziet wel wat in de afspraken zoals in Vlaanderen en Duitsland bestaan. Daar moeten gesubsidieerde omroepen zich online in geschreven teksten beperken en zich concentreren op audiovisuele producties.



Onder de Pergroep vallen onder andere Trouw, Volkskrant en Het Parool.