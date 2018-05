'Patricia Paay wilde dood na verspreiden seksfilmpje'

Filmpje

"Het filmpje is van een aantal jaar geleden. Er was afgesproken dat het tussen haar en haar ex zou blijven en dat het ook vernietigd zou worden. Men probeert nu de indruk te wekken dat ze zelf verantwoordelijk is geweest voor de verspreiding, maar dat is niet waar."



Nadat GeenStijl de hyperlink op haar site gezet, kreeg het bijna een miljoen hits. "GeenStijl heeft alleen aan eigen gewin gedacht. Het geld loopt wel binnen als ze ons aanklagen, dachten ze. Men heeft gewoon bewust een keuze gemaakt."



Experiment

Langelaar: "Het filmpje was een experiment binnen de badkamermuren. Er kwamen echter daarop allerlei publicaties in roddelbladen. Te schunnig voor woorden. Als men het als discussiepunt wilde brengen, praat er dan over, maar toon geen filmpje."



Paay is volgens haar advocaten volledig in elkaar gestort en heeft zich een tijd moeten terugtrekken. "Ze wilde dood. Ze heeft nog steeds psychische problemen en heeft zeer tegen de zaak op gezien."



Behalve de civiele zaak loopt er ook nog een strafrechtelijke zaak, die vermoedelijk in juli dient. Het Openbaar Ministerie maakte in februari bekend dat het Geen Stijl vervolgt voor het verspreiden van de seksvideo van Paay. Ook twee mannelijke verdachten moeten voor de rechter verschijnen.