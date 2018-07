'Ook bankgegevens gehackt bij Persgroep'

Ook woonadressen, telefoonnummers en bankgegevens zouden zijn gestolen door de cybercrimineel. Dat meldt RTL Nieuws, dat e-mails van gedupeerde klanten van de Persgroep heeft ontvangen.



Volgens de Persgroep, uitgever van onder meer de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool, was er geen gevoelige informatie van abonnees, zoals bankrekeningnummers, wachtwoorden of adressen, in verkeerde handen gekomen. Uit de e-mails zou echter blijken dat dat toch wel het geval is.



In het gehackte bestand stonden onder meer antwoorden op prijsvragen en klachten van abonnees. Die berichten waren via webformulieren binnengekomen, voornamelijk bij regionale kranten zoals de Stentor en het Eindhovens Dagblad.



Prijsvragen

De uitgever bevestigt dat nu toch tegenover RTL Nieuws. Het zou gaan om 'individuele gevallen'. 'Bij minder dan 1 procent hebben wij het vermoeden dat er ook bankgegevens zijn gestolen.' RTL zelf heeft het over duizenden klanten.



De Persgroep laat verder aan RTL weten dat de 350.000 gedupeerden zo snel mogelijk geïnformeerd worden over welke informatie van ze gestolen is.