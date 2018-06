'NPO zet meer programma's achter betaalmuur'

Om het krimpende budget te compenseren, gaat de NPO de betaaldienst NPO Start Plus fors uitbreiden, schrijft De Telegraaf. De publieke omroep wil de plannen niet bevestigen en zegt dat er niets vastligt.



Veel programma's die te zien zijn geweest op televisie, zijn nu nog online gratis terug te kijken. Wel is het mogelijk een abonnement af te sluiten op NPO Start Plus. Voor 2,95 euro per maand kan de kijker daarmee langer programma's terugzien en worden geen reclames getoond.



NIet meer gratis

Maar uit het Jaarplan Video 2019, dat in handen is van De Telegraaf, zou blijken dat meer programma's achter deze betaalbuur zullen verdwijnen. Het gaat dan vooral over documentaires en dramaseries. Nadat die op televisie zijn geweest, zullen ze online niet meer gratis terug te kijken zijn. Wie dat wel wil, moet een abonnement afsluiten.



De NPO heeft de plannen ontwikkeld vanwege grote bezorgdheid over de financiering uit Den Haag. Naar verwachting krijgt Hilversum komend jaar 62 miljoen euro minder dan nu.



De NPO laat weten de plannen niet te kunnen bevestigen. "Ze zijn op dit moment nog volop in ontwikkeling," zegt woordvoerder Jacek Magala. "Er ligt in ieder geval nog niets vast.''