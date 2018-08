'NPO bezuinigt niet op journalistiek'

Megabezuiniging

Daarnaast moet er nog een heleboel geld uit het NPO-potje; als het aan minister Arie Slob (Media) ligt 62 miljoen. "We hopen dat de aankomende megabezuiniging kan worden afgewend", zei NPO-directeur Klein. "Maar we hebben ons er samen met de omroepen al wel op voorbereid."



Als Slobs plan doorgaat zullen er op de eerste drie netten meer herhalingen en aangekochte buitenlandse producties te zien zijn, en krijgt de programmering overdag en in de zomer te lijden.



Ook wordt de vooravond op NPO-2 eenvoudiger en kan NPO 3 minder programmeren. Naast de afdeling journalistiek wordt er nadrukkelijk niet bezuinigd op drama, documentaires of jeugdtelevisie.



Langere dramaseries

Maar er is ook goed nieuws. Komend jaar zullen er meer dan honderd nieuwe programma's te zien zijn, op lineaire televisie en online. Acteur Tygo Gernandt gaat bijvoorbeeld in Tygo in de GHB kijken naar drugsgebruik op het platteland. Rutger Castricum begint deze vrijdag met De Hofbar, een wekelijks politiek programma. Jort Kelder en Alexander Klöpping zijn binnenkort te zien in Kelder & Klöpping, en Fidan Ekiz zal de Nederlandse vrouwenemancipatie onderzoeken in Vrouw op Mars.



De dramaseries van de NPO zullen kleiner in aantal zijn, maar à la Netflix meer afleveringen hebben. Een van die grote producties is een historische serie die De Stamhouder gaat heten, naar de bestseller van Alexander Münninghoff.



NPO Start wordt komend jaar vernieuwd. De site gaat met bekende gastredacteuren werken die de site naar hun smaak mogen inrichten, zoals Matthijs van Nieuwkerk en Margriet van der Linden.