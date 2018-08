'Network' van Ivo van Hove naar Broadway

De rol van Howard Beale wordt opnieuw vertolkt door Bryan Cranston (de hoofdrolspeler in de serie Breaking Bad).



Het toneelstuk kreeg in 2017 goede recensies in onder meer The Guardian en The New York Times toen het in Londen werd opgevoerd. Het verhaal is gebaseerd op het script van de gelijknamige satirische film uit 1976 en gaat over ethische vraagstukken van het toen nog jonge massamedium televisie.



Zelfmoord

Het vertelt over de uitgerangeerde televisiepresentator Howard Beale die live aankondigt zelfmoord te gaan plegen en zijn publiek met succes oproept om met hem mee te schreeuwen: "I'm mad as hell, and I'm not going to take this anymore."



Auteur Lee Hall (van de film Billy Elliot) bewerkte de tekst van de Oscarwinnende film Network vervolgens voor theater.



