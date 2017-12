'Moonlight en Brimstone beste films 2017'

Moonlight kreeg de meeste punten na een stemming onder 76 Nederlandse filmjournalisten. Brimstone werd gekozen als beste Nederlandse titel, zo heeft de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) woensdag bekendgemaakt.



Moonlight

Moonlight, bekroond met drie Oscars, vertelt het verhaal van een donkere homoseksuele jongen in een achterstandsbuurt in Miami, die zijn plek in het leven probeert te vinden. De film, die werd geproduceerd door Brad Pitt, trok in de Nederlandse bioscopen meer dan 300.000 bezoekers.



Brimstone

Brimstone van regisseur Martin Koolhoven is een grimmige western, die vertelt over een demonische priester die het op een onschuldig meisje (Dakota Fanning) gemunt heeft. De film oogstte in binnen- en buitenland veel lof en won onder meer zes Gouden Kalveren. 'Heel fijn dat de Nederlandse journalisten de film zo waarderen,' reageert Koolhoven.