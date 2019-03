'Mismatch' RTL Late Night en Twan Huys stopt

Vanaf dinsdag is op het tijdslot van RTL Late Night (22.30 uur) het programma Een Nieuw Leven In De Zon te zien. Vanaf april wordt die plek gevuld door Bridget Maasland met een nieuw seizoen van De Zwakste Schakel.



Rijkelijk laat

Met het stoppen van RTL Late Night eindigt ook het dienstverband van Twan Huys bij RTL. Hij had een contract voor drie jaar, maar 'staat weer open voor toekomstige projecten.'



Al snel na de start in september viel op dat er een mismatch was tussen de ­vederlichte inhoud van de show en de gedegen journalist Twan Huys, die eerder als Nieuwsuur-anchor en Amerikadeskundige bij de NPO zat. Nu moest hij vrijwel dagelijks volkszangers, vloggers en televisiesterren interviewen.



Fons van Westerloo noemt het stoppen van het programma een verstandige zet - ook al is de beslissing rijkelijk laat gemaakt. De oud-RTL-baas had verwacht dat het programma na de winterstop van drie weken, rond kerst en oudjaar, een andere weg zou inslaan. "Toen hadden ze kunnen kiezen voor minder lichtere onderwerpen en meer items die beter passen bij Twan Huys. Maar ze gingen op dezelfde voet verder. Onbegrijpelijk."



Tragisch

Van Westerloo vindt dat Huys de mismatch zélf had moeten aankaarten. "Hij had moeten zeggen: dit ga ik niet meer doen, want dit past niet bij mij. Ik vind het tragisch dat iemand die heeft bewezen een goede jour­nalist te zijn, zo'n programma moet maken."



Ook mediakenner Bert van der Veer, die het besluit onvermijdelijk noemt, snapt niet dat de koers niet is aangepast. "Ze hadden uit moeten gaan van de interesses van Huys."



Een zwaardere journalistieke talkshow kán volgens Van Westerloo wel bij RTL. "Kijk naar Barend en Van Dorp. Dat was best een inhoudelijk zwaar programma. Als ik zelf naar ­Late Night keek, dacht ik vaak: waarom moet ik hiernaar kijken? Dan wás er een keer groot politiek nieuws, en zaten zij een verlengstuk van The Voice te maken. Nee, RTL Late Night was niet erg relevant."



Lees ook: Peter van der Vorst wacht een zware klus bij RTL en Kan RTL Late Night nog gered worden? En zo ja: hoe?