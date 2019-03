'Matthijs van Nieuwkerk nieuwe presentator College Tour'

De eerste aflevering is komend voorjaar te zien op de zaterdagavond van NPO 1. Dat vertellen insiders.



De laatste College Tour, een samenwerking van de publieke omroepen BNNVara en NTR, was op 26 februari vorig jaar. Een terugkeer bleef uit, zeker toen Huys besloot het commerciële avontuur aan te gaan. Door slechte kijkcijfers kwam maandagavond, na een half jaar, een einde aan zijn RTL Late Night. Direct werd druk gespeculeerd over een mogelijke comeback van de presentator mét College Tour.



Uitzendrechten

De afgelopen maanden werd achter de schermen gezocht naar een oplossing voor de uitzendrechten. Die worden namelijk gedeeld door de NTR en Huys. Die laatste liet na zijn transfer naar RTL 4 nog weten dat hij College Tour, waarin hij beroemdheden interviewde voor een zaal met studenten, waarschijnlijk weleens voor RTL zou gaan maken.



"Ik zou het niet logisch vinden als het bij de publieke omroep (NTR) terugkeert, omdat het programma heel erg aan mij hangt en ik bij de totstandkoming van elke aflevering zeer nauw betrokken was," zei Huys in een interview met het AD.



Willem Holleeder

Uiteindelijk zou hij de publieke omroep toch toestemming hebben gegeven zonder hem met het programma door te gaan. Het lukte de NPO vervolgens dé gedroomde nieuwe presentator over te halen in Huys' voetsporen te treden: Matthijs van Nieuwkerk (De Wereld Draait Door).



Vanaf 2007 maakte Huys 125 afleveringen van College Tour met talloze spraakmakende gasten uit eigen land. Een van hen was Willem Holleeder. Op die uitzending kwam veel kritiek ('moet je een crimineel een podium bieden?'). Ook talloze internationale namen als Sting, Desmond Tutu en de Dalai Lama passeerden de revue.