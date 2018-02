'Liefdadigheid Joop van den Ende gaat vooral naar eigen netwerk'

Tendentieus

Van den Ende zei tegen persbureau ANP dat hij zich gekwetst voelt door de berichtgeving die "tendentieus, onvolledig en op diverse punten onjuist," zou zijn.



"Deze uitzending van Argos wil de indruk wekken dat ik in al mijn activiteiten zaken naar mijn hand zet en het eigen belang voorop stel. Dat is niet juist. Genoemde media doen geen recht aan de belangeloze financiële steun die mijn vrouw en ik al tientallen jaren geven aan de cultuur in Nederland, in totaal ruim 155 miljoen euro sinds 2001."



Ook zegt van den Ende: "Ik benadruk dat het enige voordeel dat ik van onze schenkingen geniet een geestelijke verrijking is. Ik heb mijn leven lang met open vizier zaken gedaan en voel me gekwetst door het beeld dat door deze media van mij, mijn vrouw en de VandenEnde Foundation wordt gecreëerd."



De Groene Amsterdammer publiceert woensdag een longread over het onderzoek naar de liefdadigheid van Joop van den Ende.