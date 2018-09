'Kunstkenner Jan Six vindt opnieuw Rembrandt'

Dat beweert hij in gesprek met de Volkskrant. Hij ontdekte het schilderij in 2014 bij veilinghuis Lempertz in Keulen. Op het schilderij wordt een Bijbelse scène afgebeeld. Six denkt dat het een Rembrandt is, omdat een van de figuren op het schilderij een zelfportret van de schilder is.



Dat is een methode die Rembrandt vaker gebruikte, volgens Six. Ook de moeder van Rembrandt was afgebeeld op het schilderij. De prijs was getaxeerd op ongeveer 150.000 euro, maar het doek ging weg voor het tienvoudige, omdat de Amerikaanse kunsthandelaar Otto Naumann ook dacht dat het een Rembrandt was.



Six treedt nu pas met het nieuws naar buiten, omdat het lang kan duren voordat het is bevestigd. Six vond minder dan een half jaar geleden ook al een Rembrandt.



Bedrog

Toch wordt Six op dezelfde dag in NRC Handelsblad beschuldigd van bedrog met betrekking tot zijn eerste vondst. Hij zou volgens kunsthandelaar Sander Bijl dubbelspel hebben gespeeld door met twee partijen tegelijk aankoopafspraken te hebben gemaakt.



Six kocht 'Portret van een jonge man' samen met een anonieme investeerder. Hij zou de aankoop verbogen hebben gehouden voor Bijl, met wie hij al eerder de afspraak had om het schilderij samen te kopen.



Gevoel

Six ontkent de beschuldigingen. Een paar maanden geleden vertelde hij in gesprek met Het Parool over zijn werkwijze. "Het begint met een gevoel gebaseerd op wat ik zie. Daarmee ben ik natuurlijk nog nergens, want het is wel wetenschap; ik moet het begrijpen en bewijzen."



Jan Six (1978) studeerde kunstgeschiedenis en werkte bij veilinghuis Sotheby's. Nu is hij kunsthandelaar.