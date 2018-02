'Krankzinnige' docu over Brood-band is online hit

De puissant rijke Amsterdamse vastgoedhandelaar Jan 't Hoen had een langgekoesterde wens: drummen in de band van Herman Brood, waar hij in zijn jeugd enorm fan van was.



Om zijn droom te verwerkelijken investeert hij in 2013 duizenden euro's in Romanza Brava (Spaans voor Wild Romance), een band waarvoor hij voormalig leden David Hollestelle en Dany Lademacher inhuurt, manager Koos van Dijk aanstelt en een gigantische tourbus aanschaft.



"Het doel is om de komende twintig jaar een band te zijn met bestaansrecht," zegt 't Hoen trots in zijn repetitieruimte. Ze moeten gaan spelen op Europese podia, voor duizenden mensen.



Rock 'n roll

Hij contracteert de Duitse punkzangeres Nina Hagen voor 80.000 euro, met de afspraak om twee jaar met elkaar op pad te gaan, Nee, het succes van de band zal niet door gebrek aan middelen beïnvloed worden.



Enige kink in de kabel: de vastgoedwereld en die van de rock 'n roll blijken niet helemaal te matchen. Zo schrikt 't Hoen nogal van het drugs- en alcoholgebruik van zijn bandleden, en probeert hij de oude rockers droog te leggen. "Je moet fit zijn, je spullen op orde hebben, en redelijk nuchter op het podium staan. Op kantoor ga je toch ook niet tussen de middag een biertje drinken?"



Spoiler alert: het is een vergeefse poging.