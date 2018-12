'Joost den Draaijer' krijgt Marconi Oeuvre Award 2018

Maandag kreeg Van Kooten in het televisieprogramma Tijd voor Max te horen dat hij wordt onderscheiden met de Marconi Oeuvre Award.



Hij introduceerde naar Amerikaans voorbeeld in 1965 de Top 40 in Nederland en presenteerde de hitparade de eerste jaren bij de zeezender Veronica.



Van Kooten wordt gezien als de grondlegger van de hitradio en de horizontale radioprogrammering in ons land waarbij programma's dagelijks op een vaste tijd te horen zijn ('Joost mag niet eten').



Volgens de jury beheerste Van Kooten 'het radiomaken als geen ander. Altijd vol energie, bravoure, passie en met een perfecte timing.'



'Hij werd het ultieme voorbeeld voor de latere generaties discjockeys. Zij oefenden allemaal het dj-vak uit binnen de norm die Van Kooten misschien wel onbewust in Nederland heeft neergezet,' aldus het juryrapport.



Andere nominaties

Maandag werden ook de nominaties voor de andere Marconi Awards bekendgemaakt. NPO Radio 2, Radio 10 en Slam! maken kans op de Marconi Award Beste Zender.



Bas Menting (Radio 538), Shay Kreuger (FunX) en Bram Krikke (Slam!) zijn genomineerden voor de Marconi Award Aanstormend Talent. BNR Smart Radio, NPO Radio 4 en podcastnetwerk Dag en Nacht Media zijn in de race voor de Marconi Online Award.



De genomineerden voor de Radioring voor radioman en -vrouw van het jaar worden later bekend gemaakt. De radioprijzen worden donderdag 31 januari uitgereikt tijdens het Radiogala in Hilversum.