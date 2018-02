'Jongens, wat doen we met de verjaardag van Beatrix?'

Jongens, wat doen we met Beatrix? - Eh, gewoon. Iets met BN'ers?

Nou, Sjaak Swart kocht een auto toen hij 18 werd. De vader van Marco Bakker had een prachtige basstem. "Mijn vader was een zeer Hollandse man," zei Carry Tefsen.



Beatrix was tijdens de oorlog in Canada. Frans Weisz zat ondergedoken op een boerderij in Limburg. Het gezin van Pleuni Touw was met binnenvaartschip en al verstopt in de Noordoostpolder.



De interviews boven een spelletje shuffleboard waren er niet minder gezellig om.



Hoe de redactievergadering van DWDD is verlopen, weten we nu ook. Daar hadden ze een quiz bedacht met vier oud-winnaars van De Slimste Mens, met vragen die ergens in de verte iets te maken hadden met Beatrix, maar dan alleen omdat ze gingen over naamgenoten van de prinses, verre landen die zij ooit bezocht voor een staatsbezoek en stichtingen waarvoor ze optreedt als beschermvrouw.



"Jongens, wat doen we met Beatrix?"



"Eh, gewoon. Iets met BN'ers?"



