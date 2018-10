'James Bond als vrouw gaat nooit gebeuren'

De optie van een toekomstige vrouwelijke hoofdrol in de Bondserie wijst filmproducent Barbara Broccoli resoluut van de hand in een interview met The Guardian.



Broccoli, hoofd van EON Productions dat de James Bondfilms sinds jaar en dag produceert, zegt dat Bond altijd man zal blijven. "Hij is een mannelijk personage. Hij was als een man geschreven en ik denk dat hij waarschijnlijk als een man zal blijven.''



"En dat is prima'', vervolgt ze. "We hoeven geen mannelijke personages in vrouwen te veranderen. Laten we gewoon meer vrouwelijke personages verzinnen en het verhaal aanpassen aan die vrouwelijke personages," aldus de 58-jarige Broccoli.



Vrouwelijke regisseur

Ze geeft aan dat de wereldberoemde geheim agent met zijn tijd is meegegaan. De films "zijn veel actueler geworden in de manier waarop tegen vrouwen wordt aangekeken".



Wel zegt Broccoli dat ze het leuk zou vinden als ooit een vrouw een Bondfilm gaat regisseren. Maar tegelijk geeft ze aan dat James Bond in de jaren 50 is geschreven en dat een deel van zijn DNA nooit zal veranderen.



Lees ook: Fukunaga gaat nieuwe Bondfilm regisseren