'Ik zie op elke hoek van de straat wat er eerst stond'

Sinds Koen Kleijn (54) in 1981 in Amsterdam kwam wonen om kunstgeschiedenis te studeren aan de UvA is Kleijns interesse voor de historie van de stad onverminderd groot. In 2013 was hij nog medeauteur van het omvangrijke boek De Grachten Van Amsterdam.



Als criticus voor De Groene Amsterdammer kwam hij Peter-Paul de Baar, die nu afscheid neemt als hoofdredacteur van Ons Amsterdam en met pensioen gaat, meermaals tegen. "En elke keer dacht ik: wanneer ga je nou eens met pensioen?"



Het is zover.

"Ken je de uitdrukking: het huis van de buren komt maar één keer te koop? Nou, zo voelde dit een beetje."



Hoe bezeten bent u van Amsterdam?

"Ik heb door de jaren research die ik heb gedaan voor boeken over de stad een soort zesde zintuig ontwikkeld. Zoals het jongetje in The Sixth Sense dode mensen ziet, zie ik op elke hoek van de straat de molens die ooit op die plek hebben gestaan."



"Voor mij verdubbelt de stadsgeschiedenis het plezier van in de stad wonen. Ook het Amsterdam van 1617 is altijd bij me. Dat is voor mijn omgeving niet altijd even gunstig, trouwens."



Hoe staat Ons Amsterdam ervoor?

"Het blad zit goed in elkaar. Het is mooi dat het niet alleen gaat over de grote namen. Mensen denken vaak bij geschiedenis aan de Gouden Eeuw en de VOC, maar de geschiedenis begint bij je ouders."