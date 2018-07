'Ik heb een hondenbaan, maar wel met diploma'

Viswijven, hoopt Lips stiekem

Maar nee. De trimsalons hadden hun zaakjes ook wel mooi voor elkaar. De hondjes werden geknipt en geföhnd en geparfumeerd en gepoederd en gewassen met een ­waterstraal op massagestand. Maar o jee, wat zei Petra daar over Carla? In het wasgedeelte stinkt het een beetje. Naar hond.



Het eindoordeel was mild: Carla had een high-endsalon, volgens haar collega-hondentrimmers. Mocht ook wel, haar uurtarief bedraagt veertig euro en een behandeling kan best drie of vier uur duren als het vachtje vol klitten zit. "Dan gaat de teller wel lopen."



Petra kon pronken met haar mobiele trimsalon. Ze komt bij de hondjes voorrijden in een bestelbus met aan boord een heel bad met warm en koud water. De zaken gaan goed: een tweede bus was in bestelling.