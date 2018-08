'Hoogste toren van Australië' ontworpen in De Pijp

Het ontwerp De Green Spine dingde samen met zes andere voorstellen mee in de strijd om een groot project van ontwikkelaar Beulah International. Woensdag werd bekend dat het voorstel van het Amsterdamse bedrijf met Cox Architecture als winnaar uit de bus is gekomen.



Het ontwerp voor Melbournes Southbank bestaat uit twee gedraaide torens met balkons in de rondingen van de gevel. De hoogste van de twee torens, die ook meteen de hoogste toren van Australië moet worden, heeft een woonbestemming en wordt 356,2 meter hoog. Op het dak komt een publiek toegankelijke tuin. In de lagere toren, 252,2 meter hoog, komt een hotel. Ook is hier ruimte voor commerciële bestemmingen.



Kosten van het project: 2 miljard Australische dollars, 1.3 miljard euro.



Spannend project

"We zijn echt heel blij dat ons ontwerp gekozen is als het winnende voorstel - dit is een ongelofelijk spannend project!", zegt Ben van Berkel, architect en oprichter van UNStudio. "Vanaf het begin hebben we met een fantastisch team van cultuur-placemakers, duurzaamheidsadviseurs, landschapsarchitecten, kunstenaars en ingenieurs gewerkt om tot een volledig geïntegreerd ontwerp te komen."



"Het ontwerp toont een sterke en weloverwogen benadering naar publieke en private belevingswaarde," aldus de opdrachtgever. "En op straatniveau toont het voorstel kwaliteiten die het publieke domein zullen transformeren en Southbank naadloos op laten gaan in haar directe omgeving."