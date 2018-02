'Hilversum III bestond nog niet' komt in Van Dale

Nostalgisch gevoel

'Hilversum III' staat in de taal inmiddels synoniem voor een "nostalgisch gevoel van het verleden waarin het allemaal beter was. We denken bij het horen van die woorden terug aan de tijd dat er nog geen massacommunicatie was en dat mensen met elkaar omgingen en samen zongen."



De term is de laatste jaren in media ook steeds vaker gebruikt buiten de context van de zender of muziek. "In Trouw stond onlangs een artikel over grottekeningen in de oertijd waarin een verwijzing naar de term werd gemaakt."



Hilversum III was een cover van een Duits nummer. Van Veen had in 1984 een Top 10-hit met het lied. Het lied staat al jaren hoog in de Top 2000.



Eerder maakte Van Dale ook bekend dat de zinsnede 'het is een nacht die je normaal alleen in films ziet' uit het gelijknamige lied van Guus Meeuwis een plekje in het woordenboek krijgt.



Ook het opnemen van de strofe 'Harder dan ik hebben kan' van de Zeeuwse band Blof in het gezaghebbende taalboek wordt overwogen.