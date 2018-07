'Het is net alsof je de troonrede aan het voorlezen bent'

In Eindredactie van Omroep Max krijgt een BN'er de kans een film te maken. In de eerste aflevering mocht prinses Laurentien van Oranje in de rol van eindredacteur kruipen.



Dag 1 begon met een prinses die koffie zette en een teamvergadering over het onderwerp.



Laurentien was duidelijk: haar film moest gaan over eenzaamheid onder ouderen. In de vijftien minuten die volgden werd vooral overlegd, aan de redactietafel of met videobellen. "Doen we in blok vier dan de man van zeventig of die ervaringsdeskundige van veertig? We moeten wel dertien minuten vullen."



Af en toe splitste het beeld in vieren: op één beeld sprak Laurentien of een van de tv-makers in de camera, op de andere drie werd de redactieruimte door webcams in beeld gebracht. Ook kwamen er appjes in beeld die Laurentien en het team naar elkaar stuurden.