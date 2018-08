Carlo voelde zich af en toe fijn in meisjeskleren en vond het geen probleem om Cherry genoemd te worden

Maandag werd hun toekomst op de arbeidsmarkt besproken, dinsdag hun socialemediagebruik. Woensdag kwamen de bloemetjes en de bijtjes aan bod. Een lijn viel er niet in hun opvattingen te ontwaren.



Sommigen twijfelden nog over hun seksuele voorkeur, anderen ­wisten dat ze 'gewoon' op meisjes vielen. Carlo voelde zich af en toe fijn in meisjeskleren en vond het geen probleem om Cherry genoemd te worden, of Claire. Everts idee over genderdysforie: "Wie dat heeft uitgevonden is op z'n achterhoofd gevallen." Jongeren, het zijn net mensen.



Lips had trouwens altijd het idee dat de jeugd van nu ­nogal promiscue was, maar niets blijkt minder waar.



De gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst de liefde wordt bedreven, is gestegen tot 18,5 jaar. Anil wachtte tot het huwelijk: hij wilde voorkomen dat zijn omgeving hem als 'fuckboy' ging zien. "Een jongen die bijna elke dag of elke week met een ander naar bed gaat." Geen sletvrees, maar fuckboyvrees.



