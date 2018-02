'Ga het verkiezingsdebat allemaal terugkijken'

Een spektakel, zo noemden politiek verslaggevers Xander van der Wulp en Joost Vullings het debat over Amsterdam dat vrijdagavond van de landelijke partijleiders vrijdag in De Balie. 'Ik heb met open mond zitten kijken,' geeft van der Wulp toe bij Eva Jinek aan tafel.



De kandidaten gingen er hard in, zagen de commentatoren. Het debat was het eerste optreden in deze vorm voor Thierry Baudet (FvD) en zowel hij als zijn tegenstanders maakten gretig gebruik van deze kans om elkaar stevig aan de tand te voelen. Dit is de politieke toon van de komende tijd, was het oordeel van Vullings.



Chaos op het podium

Ze was misschien wat stil, maar de commentatoren waren ook zeker te spreken over de kersverse SP-partijleider Lilian Marijnissen. Haar vermogen om rustig te blijven en eigen punten in te brengen maakten haar misschien zelfs de winnaar van het debat, zo stelden de heren aan tafel.



Want soms was het ook gewoon chaos in Amsterdam. Baudet haalde mensen het podium op nu eindelijk zijn stelling over ras en IQ duidelijk te maken, Alexander Pechtold (D66) nam Asscher stevig onder handen over het woonbeleid van de PvdA in de stad en Jesse Klaver (GroenLinks) viel bijna van het podium van verbazing toen het klimaatakkoord van Parijs een hoax werd genoemd.



En de stad?

'Ging het ook nog over Amsterdam?' werd voorzichtig aan tafel gevraagd. Niet veel, geven de heren toen. Maar heel erg vonden ze dat niet. Terwijl de spectaculairste fragmenten van de avond grondig van commentaar worden voorzien kunnen de politieke kenners aan tafel maar tot een conclusie komen: wat zonde dat dit niet op televisie werd uitgezonden. Het advies van Van der Wulp: 'Ga dit terugkijken'.



Bekijk hier het hele item in Jinek terug.



Het hele debat? Dat kan hier: