'Facebook laat nepadvertenties door'

Daaruit blijkt volgens het programma dat het best eenvoudig is om bijvoorbeeld de komende Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar te manipuleren. Want als zulke advertenties bij één bepaalde groep komen en genoeg mensen erin trappen, kan het een partij veel stemmen kosten.



Volgens Brandpunt+ kost het ongeveer 2500 euro om een half miljoen potentiële VVD-kiezers te bereiken. De nepadvertenties waren goedgekeurd door Facebook.



Brandpunt+ trok ze terug voordat ze daadwerkelijk online kwamen. Ook een verzonnen bericht dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zich had bekeerd tot de islam, kwam door de keuring. Alleen een verzonnen bericht over CDA-leider Sybrand Buma werd tegengehouden.



Facebook laat in een reactie weten de zaak te onderzoeken.



Onrust stoken

Bij de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen zouden Russische 'trollen' veel van zulke nepboodschappen op Facebook hebben gezet om de Democratische kandidaat Hillary Clinton tegen te werken en om onrust te stoken. Zo kregen extreemrechtse mensen een oproep van de groep 'Heart of Texas' om te demonstreren bij een moskee in Houston.



De groep 'United Muslims of America' riep moslims juist op om op hetzelfde moment naar dezelfde plek te komen om de moskee te verdedigen. Beide groepen waren waarschijnlijk Russische verzinsels.