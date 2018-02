'Docu Buying the Band offline na klachten Nina Hagen'

De nooit eerder gepubliceerde documentaire heeft zich, nadat 3voor12 die anderhalve week geleden toch online zette, binnen no-time ontpopt tot een ware culthit. In de ruim een uur durende documentaire volgt documentairemaker Van Sintmaartensdijk vastgoedhandelaar Jan 't Hoen, die in 2013 zijn droom om rockster op leeftijd te worden probeert te verwezenlijken.



Bevreemdend en lachwekkend

Om dat te bereiken omringt hij zich met oude bandleden van wijlen rockster Herman Brood. De combinatie van de zakelijkheid van de vastgoedhandelaar, en de losbandigheid van de rockers van het eerste uur, levert bevreemdende en lachwekkende scènes op.



Zo ook de gewraakte fragmenten waardoor Nina Hagen geëist heeft de documentaire offline te halen.



Op de beelden is te zien hoe de Duitse popdiva geheel onvoorbereid deelneemt aan een repetitie met 't Hoen en de rest van de band. De lijst van 38 nummers die zij had moeten oefenen ten spijt, maakt zij direct bij binnenkomst duidelijk geen van de nummers te willen spelen. Ze wil spelen wat zij wil spelen, waaronder een liedje van Elvis Presley. Als de band tegenstribbelt, roept zij dat ze haar moeten gehoorzamen, want, benadrukt zij: 'Ik ben Nina Hagen'.



In de documentaire wordt benoemd dat Hagen geen toestemming gegeven had om haar te filmen tijdens deze oefensessie, maar dat Van Sintmaartensdijk toch een aantal verborgen camera's installeerde. In besloten ruimtes mogen mensen niet zomaar worden gefilmd. Dat mag alleen als er een zwaarwegend belang geldt.