Directie Stedelijk wil Beatrix Ruf niet als adviseur

Interim-directeur van het museum Jan Willem Sieburgh bevestigt een bericht hierover van AT5.



Volgens de Amsterdamse zender wilde de raad van toezicht Ruf terughalen als tijdelijk adviseur, maar Sieburgh zegt dat de kans op een positief advies van de ondernemingsraad over zo'n adviseursrol erg klein zou zijn.



Ook denkt hij dat het voor Ruf niet aantrekkelijk zou zijn om terug te keren in een rol die minder zou zijn dan haar vorige bij het museum. Verder hebben onderzoekers geadviseerd met een schone lei te beginnen, laat hij weten. "Dat zou dan niet worden bewerkstelligd."



Uit een brief die in handen is van AT5 blijkt verder dat Siebergh en de OR aandrongen op het ontslag van de raad van toezicht.



In de brief zou ook staan dat de onrust in het Stedelijk inmiddels heeft gezorgd voor zich terugtrekkende geldschieters. Wat precies de financiële gevolgen zijn, om wie het gaat en welke bedragen ermee gemoeid zijn, is op dit moment nog niet bekend.



Sieburgh erkent dat een fonds voorgenomen donaties (nog) niet heeft gedaan. "Ik denk dat zij wachten op het terugkeren van de rust in de organisatie," zegt hij.



Truze Lodder

De interim-directeur verwacht dat die rust er gaat komen met de aanstelling van Truze Lodder als tijdelijk voorzitter van de raad van toezicht.



Lodder heeft de opdracht gekregen een geheel nieuwe raad van toezicht te formeren.



Bij AT5 zei ze met de voor haar kenmerkende combinatie van daadkracht en enthousiasme dat ze 'haar energie en ervaring heel graag zal inzetten voor het Stedelijk Museum Amsterdam'. "Ik weet wat me te doen staat. Mijn toon zal krachtig en zuiver zijn. Ik heb er zin in!"



Truze Lodder is een zeer ervaren bestuurder. Onder haar zakelijke leiding (1987-2013) ontwikkelde De Nationale Opera zich van een financieel doodziek operahuis tot een gezonde en toonaangevende organisatie.