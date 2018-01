'De kechs van Boef: angstwekkende stap terug in de tijd'

Ja, Boef is een rapper. Ja, Boef is een kunstenaar. En ja, kunstenaars hebben artistieke vrijheid. En moeten we ons nou meteen in de hoogste boom laten jagen als een rapper iets controversieels roept? Dan kunnen we daar wel in blijven zitten.



Allemaal valide argumenten in de discussie rond Boef, die vrouwen in korte rokjes in clubs die ­alcohol drinken kechs (straattaal voor hoeren) noemt. Rappers zeggen wel vaker controversiële dingen.