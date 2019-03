'De hel' in Just Tattoo of Us: een penis met vleugels in je nek

De 'heerlijk hysterische show' Just Tattoo of Us Benelux ging zondag in première op MTV. Het idee: duo's (vrienden, familieleden, stelletjes) laten een tatoeage bij elkaar zetten zonder het ontwerp vooraf te overleggen - de ontvangers zien het ding pas als het af is.



Meestal hebben de deelnemers een appeltje met elkaar te schillen: payback time in de vorm van een wanstaltige tatoeage.



De nieuwe Nederlandstalige versie wordt aan de man gebracht door twee figuren die Lips nooit eerder had zien presenteren: ene Koen Kardashian (naar het schijnt een online persoonlijkheid) en Jaimie Vaes (ook wel bekend als de verloofde van rapper Lil' Kleine).



Ze bleken beiden niet alleen een extreme voorliefde te hebben voor het opspuiten van hun lippen, maar ook een kei te zijn in hun rol: het programma een in en in dramatisch sausje geven.