'De EO wil scoren over de rug van terminale patiënten'

Je kunt nu eenmaal niet iedereen helpen. Maar moet je daarom nergens meer aan geven?

"Laten we nou eerst eens kijken," zei Lips en zapte naar NPO 1, waar hij in het hartverscheurende verhaal viel van de 31-jarige kankerpatiënte Eefje. Ze is uitbehandeld en heeft nu twee ton nodig voor een therapie in Duitsland. "Geld geven kan via onze site," zei Van Leeuwen.



Het werd even stil in huize Lips. "Tja, ik snap wel dat die mensen meedoen. Het is hun laatste strohalm," zei Lips.



"Ik neem het hun ook niet kwalijk, maar de EO wel. Een soort Idols waarbij de winnaar mag blijven leven. En stel dat er genoeg geld ingezameld wordt, wat hebben al die andere zieke mensen die niet op tv komen daaraan?"



"Dat geldt voor alle goededoelenacties: je kunt nu eenmaal niet iedereen helpen. Maar moet je daarom nergens meer aan geven? En welke behandelingen worden vergoed en wat een mensenleven mag kosten: dat zijn complexe discussies die we toch moeten voeren."



"Onder leiding van Bert van Leeuwen? Alsjeblieft zeg."



"Zullen we anders gewoon wat geld overmaken?"



"Ja, laten we dat maar doen."



