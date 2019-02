'Bregman liet kans liggen om rechts-amerika toe te spreken'

"Alle presentatoren van Fox zijn miljonair, hoe kan dat?," vroeg publicist Rutger Bregman tijdens het totaal uit de hand gelopen interview dat hij vorige week had met Fox-anchorman Tucker Carlson.



Het antwoord op de door hem geopperde vraag gaf hij zelf: "Omdat jullie weigeren om te praten over de echte problemen."



Volgens Bregman is Carlson een 'miljonair die wordt betaald door miljardairs' en wordt er op de conservatieve zender niet over belastingverhoging gepraat vanwege 'corruptie en steekpenningen'.



Fuck yourself

Presentator Carlson reageerde als door een wesp gestoken en zei dat Bregman een idioot was. "Why don't you go fuck yourself?," voegde hij daar aan toe. Weinig verheffend allemaal, maar het was dan ook nogal een verdachtmaking.



Eentje die naadloos past in de lijn van complotdenkers die beweren dat de 'main stream media' gestuurd worden door duistere en machtige krachten die bepalen waar wel en waar niet over geschreven mag worden.



Demagogie

"Ik was fan van Bregman omdat ook ik vind dat rijke mensen meer belasting moeten betalen. Maar wat hij in dit interview deed was pure demagogie," zegt Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck.



"Hij hanteerde dezelfde tactiek als Thierry Baudet in zijn aanval op de publieke omroep. Hij maakt van Carlson, die zijn hand naar hem uitsteekt en hem een podium biedt, een muppet van het grootkapitaal. Net zoals Baudet weerman Gerrit Hiemstra voortdurend afschildert als een muppet van een vermeend klimaatcomplot. Het antwoord op rechts populisme is niet links populisme. Mensen snakken naar redelijkheid."



Fatsoen

Volkskrant-columnist Erdal Balci begreep de woede van Carlson wel. "Stel dat ik iemand interview en die begint over hoe fout mijn werkgever is en dat ik vanwege mijn salaris niet anders kan dan die hufter van een kapitalist naar de mond schrijven (...) en dat ik daardoor niet deug, dan zou ik die gast ook de huid vol schelden," twitterde hij. "Het is een kwestie van fatsoen om de interviewer niet persoonlijk aan te vallen."



Ook onderzoeksjournaliste Nikki Sterkenburg ergerde zich aan het optreden van Bregman. "Ik ben absoluut geen fan van Fox, maar het verdacht maken van media is een dictatoriale truc. Bregman komt ook niet met concrete voorbeelden. Wat blijft hangen bij de gemiddelde nieuwsconsument is dat journalisten omgekocht kunnen worden.



Ik snap niet dat mensen juichen als het verdachtmakingen richting Fox en Murdoch betreft, maar wel schande spreken over de verdachtmakingen aan het adres van George Soros."