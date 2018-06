Iedereen krijgt pap bij het ontbijt en als je dat niet lust heb je pech

In de vlogs beantwoordt hij de brieven van bewonderaars. "Of er ruimte is voor een nieuwe vrouw in mijn ­leven? Wat denk je zelluf."



"Wat ik zou doen als ik een dag vrij had? Slapen."



"Of ik een ochtend- of avondmens ben? Als alleenstaande vader van vijf kinderen ben ik alle mensen: ochtend, avond én nacht.''



Als Papa Jay vertelt hoe hij zich staande houdt door zijn eigen regels - nóóit boodschappen doen als de kinderen honger hebben, elke dag je bed opmaken is goed voor de discipline, niet koken met pakjes - hoort Lips de echo van zijn moeder.



Met als grootste verschil dat hij de wijsheden van Papa Jay wel voor waarheid aanneemt.



Reageren? hanlips@parool.nl