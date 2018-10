'Ajax-Feyenoord' terug met originele acteurs

Acteurs die destijds aan de spraakmakende productie meewerkten, Hans Dagelet, Wim van der Grijn en Jules Hamel, doen wederom mee aan de eenmalige leesvoorstelling op 25 november. De acteurs zullen met het script in de hand de oude voorstelling weer tot leven brengen.



De oorspronkelijke regisseur Carel Alphenaar neemt de voorstelling ook nu weer voor zijn rekening. Verder werken onder anderen Peter Römer en Elsje de Wijn mee.



Hellinga baseerde de voorstelling toendertijd op de wedstrijd Ajax-Feyenoord op 17 november 1968 in het Olympisch Stadion. De uitvoering was revolutionair, omdat het publiek in eerste instantie naar een lege tribune keek die langzaam volliep met voetbalfans. Volgens recensenten liet Hellinga op deze manier een nieuw soort volkstoneel zien.



Stadsschouwburg

Toneelgroep Centrum was vooral tussen 1965 en 1975 veelvuldig te zien in de Stadsschouwburg. De groep werd in 1960 door onder anderen Egbert van Paridon opgericht, met name om te komen tot een nieuw Nederlands toneelrepertoire.



Schrijvers als Ton Vorstenbosch, Guus Vleugel, Paul Haenen, Wim T. Schippers en Gerben Hellinga kregen er kansen. Centrum fuseerde in 1987 met het Publiekstheater tot Toneelgroep Amsterdam.