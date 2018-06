'Afwijzen subsidie door Fonds Podiumkunsten onterecht'

Wij voelen ons door de rechtbank gehoord en erkend, maar we trekken als het om de subsidie gaat toch aan het kortste eind Andrea Leine

Verkeerde feitelijke gegevens

In een tussen­vonnis in oktober 2017 stelde de rechtbank dat de adviescommissie van het FPK was uitgegaan van verkeerde feitelijke gegevens.



Het FPK bleek de voorstelling GhostTrack, waarop het artistieke advies gebaseerd was, in de periode 2013-2016 niet te hebben gezien, hoewel het fonds dat eerder wel beweerde.



Een tweede beroepszitting vond plaats in april van dit jaar. Tijdens deze zitting noemde het FPK GhostTrack, dat in het advies een sleetse voorstelling werd genoemd, nu een zeer geslaagde productie.



Dwingen

De rechtbank heeft in zijn einduitspraak LeineRoebana in het gelijk gesteld, maar is niet bij machte het FPK te dwingen alsnog subsidie te verstrekken. Daardoor heeft LeineRoebana nog altijd geen recht op een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020.



Andrea Leine heeft daarom gemengde gevoelens over de uitspraak. "Wij voelen ons door de rechtbank gehoord en erkend, omdat onze eer zowel op artistiek als op zakelijk vlak is hersteld. Maar we trekken als het om de subsidie gaat toch aan het kortste eind. We hopen dat het FPK in de toekomst grotere zorgvuldigheid zal betrachten bij haar besluitvorming."



LeineRoebana denkt nog na of het zinvol is nog een hoger beroep aan te tekenen.