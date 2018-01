Afscheid van Wie is de Mol? was niet eerder zo hartverscheurend

De kandidaten van dit seizoen gaan er met gestrekt been in. Bij het herenigingsontbijtje in Tbilisi, Georgië, werden Loes Haverkort (vers over uit Moskou), Jan Versteegh en Jean-Marc van Tol (voormalige standplaats Kiev) direct aan een pittig kruisverhoor onderworpen. Waarom hadden ze zoveel geld weggebeld? Waarom was Loes slecht bereikbaar, en deed ze vaag over haar verblijfplek? Nee, gezellig is anders.



De eerste opdracht speelde op een verregende markt - iets met duizend euro in tientjes wisselen, bij handelaren wiens portretten op polaroids werden uitgedeeld.



Maffe actie

Ging eigenlijk best gesmeerd, 860 euro belandde in de pot. De enige écht maffe actie kwam van Olcay Gulsen. Zij moest een briefje van duizend euro wisselen voor twee stuks van vijfhonderd, maar haalde slechts één biljet uit de envelop.



Op zich een prima molactie, zij het niet dat Olcay meteen door de mand viel én een grijns van hier tot Tbilisi niet kon onderdrukken. Deze aflevering heette dan misschien wel 'wisseltruc' - dit soort praktijken zijn veel te opzichtig voor een mol.