Zo kom je van A naar B tijdens Koningsdag in Amsterdam 2023

Openbaar vervoer in Amsterdam tijdens Koningsdag

Naast fietsen (voor zover de drukte dat toelaat) en rondstruinen, is het openbaar vervoer de makkelijkste manier om van hot naar her te komen tijdens Koningsdag. Metro’s rijden met hun zaterdagdienstregeling, wel gelden er aangepaste openingstijden voor de metrostations, zo meldt het GVB. Station RAI is de hele dag gesloten; hier stopt de metro ook niet. Stations Europaplein en Amstelveenseweg gaan om 18.00 uur dicht voor vertrekkende reizigers. Voor aankomende reizigers is alleen de Zuidingang geopend.

Ook bussen en trams rijden met hun zaterdagdienstregeling, meldt het GVB. Voor enkele bussen en trams geldt daarnaast een aangepaste route. Nachtbussen rijden gewoon in de nacht van 26 op 27 april, maar soms wel via een alternatieve route. Kijk hier voor een overzicht van alle aangepaste routes.

Ook de veerponten varen volgens de zaterdagdienstregeling. Met het Buiksloterwegveer kun je de hele nacht het IJ oversteken; er wordt zelfs een extra pont ingezet. De NDSM-pont vaart tijdens Koningsnacht tot 02.00 uur en de nacht na Koningsdag tot 03.30 uur.

Met de trein naar Amsterdam op Koningsdag

Je kunt op 27 april met de trein van en naar Amsterdam reizen. De NS rijdt vanwege Koningsdag een speciale oranjedienstregeling. De vervoerder zet langere en soms extra treinen in om feestvierders naar grote steden te brengen.

Hou wel rekening met grote drukte: er komen naar verwachting zo’n 200.000 mensen naar Amsterdam. Om de veiligheid te waarborgen geldt daarom een verbod op het meenemen van alcohol naar het station of in de trein. Het alcoholverbod geldt van woensdagavond 26 april om 19.00 uur tot vrijdagochtend 28 april om 07.00 uur. Ook zijn stations RAI en Science Park de hele dag gesloten.

De NS verwacht niet alleen grote drukte in Amsterdam, maar ook in Eindhoven, Breda, Alkmaar, Arnhem, Zwolle en Rotterdam, waar de koninklijke familie op bezoek gaat.

Voor bezoekers heeft de Gemeente Amsterdam tips op een rij gezet over de dichtstbijzijnde stations bij de grote evenementen.

Met de auto of taxi de Amsterdamse binnenstad in?

Met de auto de Amsterdamse binnenstad in? Vergeet het maar: bijna het hele centrum wordt afgesloten voor auto’s, inclusief taxi’s. Het gaat grofweg om het gebied binnen de s100, zoals aangegeven op deze kaart. De Westerdoksdijk, Houtmankade, Michiel de Ruijterkade (incl. tunnel), Piet Heinkade, Haarlemmerhouttuinen, Nassaukade, Stadhouderskade, Amstel en Valkenburgerstraat zijn wel open.

Wie het centrum van Amsterdam per se met de auto wil bereiken, kan wel via de IJtunnel de stad in. Aan het einde van de tunnel moeten alle gebruikers rechts afslaan richting de Prins Hendrikkade.

Ook buiten het centrum zijn enkele wegen afgesloten voor autoverkeer. Er staan afzettingen bij de Bredeweg, Sportpark Middenmeer en Sciencepark, het Stadionplein, de Wielingenstraat bij de RAI en de Apollolaan.

Parkeren in Amsterdam is op 27 april gratis, behalve op P+R locaties en in parkeergarages. Parkeergarages IJdok, Byzantium, Oosterdokseiland en P1 Prins Hendrikkade blijven bereikbaar. Parkeergarage Europarking aan de Marnixstraat is bereikbaar via de De Clercqstraat/Marnixstraat en parkeergarage Stadhuis/Muziektheater vanaf het Mr. Visserplein.

Met de boot naar Amsterdam op Koningsdag

Misschien wel de gezelligste manier om van punt A naar punt B te komen tijdens Koningsdag: de boot. Als je Koningsdag wil vieren op water, denk er dan aan dat je een vignet nodig hebt. Het bestellen van een vignet kan hier. Verder wordt gevraagd om rekening te houden met de buurt en daarom geen geluidsoverlast te veroorzaken. Varen met een slok op mag ook niet.

Check van tevoren goed waar je wel en niet kunt varen: op sommige plekken geldt een invaarverbod of is er sprake van een vaarwegstremming, die soms al geldt vanaf 18.00 uur op woensdag 26 april. Op het water in de binnenstad geldt dit jaar overal eenrichtingsverkeer. Tevens zijn er op Koningsdag enkele bruggen die tussen bepaalde tijdstippen niet bediend worden. Alle regels die van kracht zijn op het water staan hier.

Ik ga naar het concert van Metallica op Koningsdag. Hoe kom ik bij de Johan Cruijff Arena?

Metalband Metallica geeft op 27 april de eerste van twee shows in de Johan Cruijff Arena en dat zal waarschijnlijk voor extra drukte rond Bijlmer Arena zorgen. Mojo adviseert concertgangers om niet met het reguliere openbaar vervoer te reizen, maar gebruik te maken van door Mojo georganiseerd busvervoer of om met eigen vervoer richting de Arena te gaan.