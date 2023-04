‘Wildplassen: 140 euro boete’: Amsterdam maakt zich op voor een koude, maar drukke Koningsdag

Woensdagochtend maakt Amsterdam zich op voor een koude, maar drukke Koningsdag. In de regen worden podia en bars opgebouwd, terwijl ‘gereserveerde’ vrijmarktplekjes worden verdedigd.

Naomi van Kampen (26) gaat haar zesde Koningsdag bij Café Thijssen in de Jordaan tegemoet. Ze draagt woensdagochtend nog de zwarte Koningsdagtrui van vorig jaar. “Die van dit jaar is helemaal oranje!”

Ze stond al vroeg klaar om het café om te bouwen. Binnen moeten alle tafels en stoelen aan de kant, want er komen dj’s draaien, en buiten moeten podia en twee bars opgebouwd worden. De 64 fusten bier die voor de deur staan zijn ‘voor erbij’ zegt een collega terloops. “We hebben ook nog een aantal duizendliterfusten.”

Hun podia op de Lindengracht krijgen steeds meer vorm, daar zorgt tentverhuurder Gerard Weitjens (61) uit Almere voor. Al twintig jaar bouwt hij de ochtend voor Koningsdag het overdekte podium op. “En dan halen we hem morgennacht weer op. Dat is altijd weer wat tussen de dronken mensen.” Straks rijdt hij door naar Bussum, om daar op de markt een tent op te bouwen. “Het is heel druk voor tentenverhuurders.”

Een tikje fris

Op de Noordermarkt, een paar straten verderop, bouwen ook café Winkel43 en bar Pequ hun bar en podium op, onder leiding van eigenaar Axel Boom (46). "We verwachten veel drukte, iedereen heeft er heel veel zin in. Het is alleen een tikje fris, dus ik hoop dat iedereen warme kleren aantrekt en lekker wil dansen.”

Tijdens Koningsnacht én -dag staan er livebands op het programma. “We proberen het juist leuk te houden voor de buurt, dus geen dampende techno,” zegt Boom. Met extra grote wc-karren, een betere doorloop en een autovrije Noordermarkt heeft hij zich, met de gemeente voorbereid op de drukte. Op zijn kantoor heeft hij een luchtbedje liggen, in de hoop dat hij vannacht een uur of twee kan slapen.

Thom van der Linden (29) zorgt voor de city dressing, in opdracht van de gemeente. Voor Koningsdag betekent dat borden plaatsen met waarschuwingen voor wildplasboetes (140 euro) en vlaggen neerzetten op plekken waar toiletten zijn. “Vorig jaar werd alles, van plantsoentjes tot auto's, in de Jordaan aangerand door wildplassers, dus we horen nu vaak dat het goed is dat er dit jaar borden staan.”

Westerstraat. Beeld Koosje Koolbergen

Gekrijte hartjes en smileys

Op de Apollolaan in Zuid houden vuilnisbakken, fietsen, vlaggenlijntjes en stoepkrijt alle vierkante meters van de vrijmarkt bezet. Alice Toplis (45) controleert met haar kinderen Zelda (11) en Orson (6) of de regen haar dinsdag geclaimde plek nog niet heeft weggevaagd. Gelukkig staan de gekrijte hartjes en smileys nog op de stoep. Als het woensdag blijft regenen? “Dan komen we gewoon nog een keer controleren, we wonen hier twee minuten vandaan.”

Ze proberen om acht uur paraat te staan, met oud speelgoed en misschien wat babyspullen. “Ik heb ook gehoord dat mensen andermans plekken inpikken. Als dat gebeurt, gaan we gewoon aan het Minervaplein zitten.” Zelda heeft op school al leren verkopen, bij een oefenvrijmarkt. “Ik heb er zin in!”

Vooraf een plaats ‘reserveren’

Even verderop waakt husky Prins over de gespannen touwen van een veertienjarig meisje en haar moeder. Ze peuteren rode tape van een rolletje, om hun plek nog extra te markeren. “Maandag hebben we deze plek gekozen, vandaag controleren we of alles het nog staat.” Ze vinden het niet gek dat iedereen vooraf een plaats ‘reserveert’. “Ik ben het gewend, want ik zag het al als klein kind. Het hoort er gewoon bij,” zegt het meisje.



“We kunnen ook Prins hier vannacht laten staan, als enge waakhond” grappen ze. Ze willen donderdag om zeven uur aanwezig zijn, omdat ze bang zijn dat de plek anders wordt ingenomen. Ze verkopen morgen ‘heel veel kleding'. “Alles wat niet meer past of wat we niet meer leuk vinden.” Of de husky als waakhond aan de slag gaat? “Nee, het is een watje, ik heb nog nooit zo'n lieve hond gezien.”

