Teruglezen | Koningsdag in Amsterdam: ‘Het is een gouden plek, de hele wereld komt hierlangs’

Nelly Duijndam (71) en Marga Reus (76) verkopen kleren, boeken en speelgoed voor de deur van het het koffiehuis voor dak- en thuislozen. Ze kwamen rond acht uur 's ochtends op de hoek bij de Brouwersgracht en pakken de boel rond zessen in. "Het is een gouden plek. De hele wereld komt hierlangs. We hebben heel veel verkocht. Ook veel boeken. Best bijzonder, want ik dacht dat e-readers meer in trek waren."

De winst is voor het koffiehuis. En ook de tassen met spullen die niet verkocht zijn, krijgen weer een plekje. "We houden erg van recyclen," zegt Duijndam. "Alles wat we niet hebben verkocht gaat naar de weggeefwinkel in het Westerpark of naar een kledingwinkel voor dak- en thuislozen. Weggooien is zonde."