Op het huiskamerfeest in de Westerstraat is het deze Koningsnacht wél lekker warm

Het is een zoete inval in het appartement van Nicky van Bottenburg (33) en Nelleke Pomper (35). Ze wonen op driehoog in de Westerstraat en kijken vanuit hun raam op het feestgedruis voor café De Blaffende Vis. “Het is nu nog best rustig,” zegt Van Bottenburg, de man des huizes, als het begint te schemeren. In de donkere nacht wordt het echt druk, weet hij. Hij woont er al tien jaar.

Elk jaar organiseert Van Bottenburg een feest voor zijn vrienden. En voor mensen die komen aanwaaien. Het is mede vanwege de aanloop bij de onderburen ondoenlijk om de voordeur gesloten te houden, dus ziet hij elk jaar vreemden in zijn huiskamer. “Of op de wc, want iedereen moet altijd plassen.”

Vaak staat Van Bottenburg als een soort portier aan de deur van zijn eigen appartement. Als mensen zeggen dat ze zijn uitgenodigd, vraagt hij standaard: door wie? “Meestal antwoorden ze dan: ‘Door Nicky’, want dat staat bij de deurbel. En dan zeg ik: ‘Welkom, ik ben Nicky’.” Het was altijd gezellig met die bijdehante aanwaaiers, zegt Van Bottenburg. Nooit gedonder. “Maar ik moet wel de hele avond opletten, terwijl mijn vrienden en de rest gewoon feest vieren.”

Van Bottenburg heeft edities van Konings- en Koninginnenacht meegemaakt dat er in zijn appartement geen doorkomen aan was. Vrienden en vreemden stonden als sardientjes in een blik naast elkaar. Maar dit jaar gaat het een beetje anders. Sinds kort is vriendin Nelleke bij hem komen wonen. Ze is 28 weken zwanger. Dat leidt toch tot wat meer voorzichtigheid.

“Vanavond feest ik gewoon mee,” zegt Pomper. “Alcoholvrij uiteraard. En morgen doe ik het lekker rustig aan.”

Geen ijsblokken nodig

Het fijne van het huiskamerfeest in de Westerstraat is dat het er lekker warm is. Buiten is het fris, koud zelfs. Daarom heeft Claire, die met twee vriendinnen in de Jordaan loopt, handschoenen aangetrokken. Bruine winterhandschoenen, met een voering. “De eerste keer in mijn leven op Koningsdag, maar het is nodig.”

De kou spreekt sommigen juist aan. Een jongeman die zich Jan noemt, verkoopt met een vriend blikjes bier en Stëlz, een soort alcoholhoudende frisdrank. Hoe kouder de avond, hoe minder ijsblokken ze nodig hebben voor gekoelde drank. Ze verkopen vanuit een elektrische bakfiets.

De versnaperingen kosten 2,50 euro per blikje. “Met een vriend staan we hier sinds half zes, maar ik sta nu even alleen. Hij is een nieuwe voorraad halen, want het gaat hard.”

1500 blikken bier

Koningsnacht is gezelligheid, maar ook handel. Hoewel de vrijmarkt officieel pas opent op Koningsdag zelf, doet op Koningsnacht niemand moeilijk over de drankenhandel van Jan. “Net kwam een agent langs en die maakte gewoon een praatje.” En stel dat Jan wordt weggestuurd, dan fietst hij gewoon de hoek om.

De politie had het vooralsnog rustig tijdens Koningsnacht in Amsterdam, in de loop van de avond waren nog geen grote incidenten gemeld.

Met zijn kompaan heeft Jan 1500 blikken bier ingeslagen. Die verkopen ze waarschijnlijk allemaal, zo weet hij na drie jaar ervaring op Koningsnacht. Omzet: 3750 euro. Geschatte inkoop: pakweg 1000 euro. Geschatte winst: 2750 euro.

Om hoeveel Stëlz het gaat, is beroepsgeheim. “Maar het is een leuke bijverdienste. En we hebben een heel leuke avond.”

