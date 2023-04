Live | Koningsdag in Amsterdam: vroege vogels bemachtigen een plekje in het Vondelpark

In het hele land worden donderdag op de tiende Koningsdag grote feesten gehouden. Mensen kunnen in meerdere grote steden terecht om de 56ste verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren. De vorst en zijn familie brengen de feestdag door in Rotterdam.

Het grootste muziekfestival is Kingsland, dat plaatsvindt in drie steden: Amsterdam, Groningen en Rotterdam. In en rond de RAI staan artiesten als Afrojack, Kris Kross Amsterdam en Antoon op het podium. In Groningen wordt het festival gehouden in het Stadspark met onder anderen De Jeugd van Tegenwoordig, Bilal Wahib en Ronnie Flex. In Rotterdam is het Zuiderpark omgetoverd tot festivalterrein. Daar staan onder anderen Lucas & Steve, Sunnery James & Ryan Marciano en Bizzey op het affiche.

Op het Chasséveld in Breda worden weer tienduizenden bezoekers verwacht voor het Koningsdagfeest van Radio 538. Artiesten als Davina Michelle, Maan, Son Mieux, Suzan & Freek, Armin van Buuren en DI-RECT treden op.

Feestgangers kunnen donderdag ook weer terecht in het Zuiderpark in Den Haag voor Kingsworld. Daar zijn onder anderen Boef, Donnie, Wolter Kroes en Samantha Steenwijk van de partij. In Best zijn voor het dancefeest Supersized Kingsday weer acht podia opgebouwd waar dj's uit binnen- en buitenland draaien. Ook in steden als Den Bosch, Alkmaar en Zwolle worden grote feesten georganiseerd.

In Amsterdam is er donderdag naast meerdere koningsdagfeesten ook een concert van Metallica. De Amerikaanse rockgroep geeft de eerste van twee shows in de Johan Cruijff ArenA.