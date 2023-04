Live: Koningsdag in Amsterdam 2023 | Rode Kruis waarschuwt: onderkoeling op de loer tijdens koningsnacht

Metalband Metallica trapt donderdag zijn wereldtournee af met twee concerten in de Johan Cruijff Arena. Een van de twee shows is op Koningsdag en dat vindt de Amerikaanse rockband 'leuk', zei zanger James Hetfield in de talkshow Beau. "Ik ben blij dat we dat mogen meemaken."

De band speelt op donderdag en zaterdag twee unieke shows met twee verschillende setlists. Of daar weer een cover van een Nederlandse hit tussen zit, moet nog blijken. De vorige keer in de Arena in 2019 speelde Metallica Bloed, Zweet En Tranen van André Hazes. "Het was te gek om dat nummer te spelen," zei gitarist Kirk Hammett.

De muzikant was verrast door hoe 'geliefd' de volkszanger is. "Hij leek wel de Nederlandse Bob Dylan."