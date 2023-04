Live: Koningsdag in Amsterdam 2023 | Genoeg bier bij Albert Heijn, ‘maar Paracetamol misschien op’

Wie na Koningsdag naar de Albert Heijn gaat voor een paracetamol tegen de kater, moet rekening houden met een leeg schap. Dat is het gevolg van de staking van personeel bij de distributiecentra van de supermarktketen.

Amsterdamse klanten van de Albert Heijn kunnen zich ondanks de staking zonder zorgen opmaken voor Koningsnacht- en dag. Bier is er voldoende en de voorraad tompoezen is toereikend, meldt een woordvoerder desgevraagd.

“Het slechte nieuws is alleen dat de paracetamol misschien op is,” zegt de woordvoerder. “De staking heeft in Amsterdam alleen het effect dat producten die bij ons landelijk distributiecentrum in Geldermalsen vandaan komen, zoals medicijnen en schoonmaak- en drogisterijartikelen minder worden geleverd.”

In het noordoosten en zuidwesten van het land is de impact van de staking volgens haar wel zichtbaar in de schappen van de supermarkten. Zowel van verse als houdbare producten kunnen tekorten ontstaan bij supermarkten die worden bevoorraad door de distributiecentra in Zwolle en Pijnacker.

De leveringen van distributiecentra in Zaandam, Tilburg en Hoorn aan supermarkten in de rest van het land verlopen wel goed. De winkels in Amsterdam worden bevoorraad vanuit Zaandam.

Personeel in vijf van de zes distributiecentra legde woensdag het werk neer om te protesteren voor extra loon. Daarnaast zijn ze boos dat de winkelketen voor nieuwe medewerkers een vermindering van bijvoorbeeld de zondagstoeslag voorstelt. De staking zou in eerste instantie tot en met woensdag duren, maar dinsdag gaven de vakbonden aan net zo lang door te gaan totdat Albert Heijn met een verbeterd loonbod komt.